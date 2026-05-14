Análise: Cuca encontra caminho, e Santos vai às oitavas da Copa do Brasil merecidamente

O técnico Cuca vem encontrando caminhos no Santos, e isso se provou em campo com a vitória por 2 a 0 na última quarta-feira sobre o Coritiba, no Couto Pereira, que garantiu o time nas oitavas de final da Copa do Brasil após três anos. O treinador parece, enfim, ter achado soluções para uma equipe que, anteriormente, se via sem rumo. A ineficiência que vinha barrando triunfos, por exemplo, foi resolvida nos últimos dois jogos, e o comandante vem passando a esperança de dias melhores para o torcedor do Peixe.

Como foi o jogo?

O técnico Cuca promoveu apenas uma única mudança em relação à escalação do último jogo. Gabriel Brazão, suspenso contra o Red Bull Bragantino, voltou ao gol do Peixe no lugar de Diógenes. O restante da equipe foi o mesmo da vitória por 2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro. As principais novidades ficaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo: Gabriel Menino (que saiu lesionado novamente) e Gustavinho.

O primeiro tempo começou já com problemas para o Santos. João Schmidt foi substituído com menos de cinco minutos de jogo após sentir dores na coxa direita. Para além disso, o Peixe não iniciou bem. Pareceu desligado em campo, sem conseguir trocar passes e sendo sufocado pela pressão do Coritiba. Não à toa, chegou a sofrer um gol aos 13 minutos, mas para sorte do sistema defensivo, Bruno Melo estava impedido ao cabecear para o gol. Foi um início muito abaixo do time santista.

Faltava ao Santos mais aproximação entre os quatro principais jogadores de frente: Neymar, Bontempo, Rollheiser e Barreal. Bastou dois desses se envolverem para que o time enfim conseguisse se livrar da pressão e tramasse uma boa articulação para abrir o placar. Neymar achou Bontempo, que carregou até a entrada da área, cortou para o meio e bateu colocado. Mesmo pior no início do jogo, o Peixe encontrou seu gol em uma felicidade do jovem e ganhou confiança.

Depois de abrir o placar, o Santos passou a ter o controle do jogo nas mãos. O Peixe começou a ficar mais com a posse de bola, trocando mais passes e encontrando seus principais atacantes, com triangulações importantes e jogadores que procuraram muito Neymar como referência. E a confiança se traduziu no segundo gol da equipe alvinegra, que saiu no jogo aéreo. Frías se consagrou pela segunda vez seguida após bom levantamento de Igor Vinícius e fez o segundo, deixando o time muito mais tranquilo e combatendo, mais uma vez, um inimigo que vinha sendo constante: a ineficiência.

Em suma, o Santos foi um antes de abrir o placar, e outro depois de balançar as redes. O Peixe começou a partida com muitas dificuldades, sobretudo na saída de bola, mas em uma jogada individual de um Menino da Vila, fez o primeiro gol e mudou completamente o jogo. O time passou a encontrar muito mais espaços, acertou o pé e ainda chegou ao segundo gol em uma jogada ensaiada, terminando o primeiro tempo em alta.

Segundo tempo

O Santos voltou do intervalo sem nenhuma alteração. Com a classificação em mãos, o Peixe não precisou fazer muito para segurar o placar. O Coritiba esbarrou nas próprias limitações, e a equipe visitante se impôs na marcação para não deixar que os donos da casa diminuíssem o marcador. O Peixe continuou pisando no ataque e buscando o terceiro gol, mas esteve um pouco impreciso no último passe.

Tamanho foi o controle do Santos no jogo que Cuca decidiu mexer no time apenas aos 26 minutos do segundo tempo. Rollheiser, que fez um jogo abaixo, e Barreal foram substituídos para as entradas de Gabriel Menino e Rony. O Peixe deixou que o rival tivesse a posse e seguiu se portando bem no sistema defensivo, com um bom jogo da dupla de zaga Adonis Frías e Lucas Veríssimo.

É a carreta dos classificados passando pela sua rua! 💃🕺 pic.twitter.com/lFqQ2zFyJl — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

As alterações também mudaram o modo do Peixe jogar, com Rony caindo pelo lado esquerdo e Gabriel Menino fazendo o mesmo pelo lado direito. Bontempo passou a atuar como um segundo atacante ao lado de Neymar, função que era anteriormente de Rollheiser. Em seguida, novos nomes entraram, como Gustavo Henrique e Gabigol, mas a estratégia do Santos permaneceu: se defender bem e garantir o resultado.

E foi exatamente isso que o Santos fez até o apito final. Suportou a pressão do Coritiba e saiu de campo com uma classificação importantíssima, em termos esportivos e também financeiros. Com mais confiança depois de vencer o Red Bull Bragantino no fim de semana, o Peixe soube se comportar em um jogo de Copa e entendeu que, mais importante do que jogar bonito, era garantir a classificação. E assim o fez, merecidamente, em Curitiba, dando sinais de que está indo, ainda que lentamente, no caminho certo.

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)