Com exames concluídos, Nilmar espera resultados para acertar com o Santos

Nilmar está mais próximo de ser anunciado pelo Santos. O atacante, ex-Corinthians e Internacional, concluiu a bateria de exames nesta quarta-feira e agora aguarda os resultados. Caso seja aprovado pelos médicos, o jogador de 32 anos assinará um contrato de um ano e meio com o Peixe.

Normalmente, um atleta passa por uma ou duas avaliações antes de ser contratado. Porém, o alvinegro se mostrou receoso com o histórico de lesões de Nilmar e decidiu fazer diversos exames no atacante, que não atua há mais de um ano.

Os santistas não querem ter o mesmo problema que vêm enfrentando com Cleber. O zagueiro chegou custando R$ 7,3 milhões e tem sofrido com problemas desde o início da temporada, tanto que atuou em apenas 10 partidas.

Após a saída do Al-Nasr, Nilmar já demonstrou que aceita diminuir seus rendimentos para vestir a camisa do Peixe. Caso o contrato seja assinado, ele ganhará um valor próximo do teto salarial (R$200 mil), além de bônus por produtividade.

Nilmar completa 33 anos no próximo dia 14. No começo do ano, ele quase foi contratado pelo São Paulo e chegou a ser oferecido ao Santos, mas a alta pedida salarial afastou o negócio na época. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.