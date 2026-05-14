Exclusivo: CBF consulta o Santos sobre situação de Neymar

Por Tiago Salazar

O técnico Carlo Ancelotti anunciará os convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira. Nos dias que antecedem a definição da lista, a Gazeta Esportiva apurou que representantes da CBF consultaram o Santos sobre a situação de Neymar.

Incluído em uma pré-lista com 55 nomes para a Copa do Mundo, Neymar não apareceu em nenhuma convocação desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030! O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também. Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

Atrapalhado por uma série de problemas físicos, Neymar vem demonstrando evolução no período que antecede a convocação. Aos 34 anos, ele disputou as últimas três partidas do Santos.

Nesta temporada, somando todas as competições disputadas pelo Santos, Neymar contabiliza um total de 14 partidas, com seis gols e quatro assistências.

A dúvida em torno da convocação de Neymar será enfim desfeita nesta segunda-feira. Às 17 horas (de Brasília), no Museu do Amanhã (Rio de Janieiro), Carlo Ancelotti divulgará a lista dos 26 jogadores que defenderão a Seleção na Copa do Mundo.

Fora da Seleção desde 2023

Neymar foi convocado para defender a Seleção Brasileira pela última vez em outubro de 2023. Naquela data Fifa, o Brasil empatou com a Venezuela no primeiro jogo e, contra o Uruguai, o então camisa 10 rompeu o ligamento do joelho esquerdo.