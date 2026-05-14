Torcida do Santos esgota ingressos para jogo na Neo Química Arena

A Neo Química Arena estará lotada para a partida entre Santos e Coritiba, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida alvinegra esgotou os ingressos para o embate.

INGRESSOS ESGOTADOS! 🏟️🔥 Vamos levar o nosso Alçapão para a capital mais uma vez! ⚠️ Em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada. pic.twitter.com/t5rc9bMJW3 — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

Sistema instável

Torcedores do Peixe enfrentaram dificuldades para acessar o site Sócio-Rei durante toda quarta-feira. A instabilidade na plataforma gerou diversas reclamações entre os alvinegros.

Em nota, o clube esclareceu e explicou o motivo. Tratou-se de um problema de integração entre as duas empresas responsáveis pelo sistema: a 2morrow, que faz o cadastro do sócio, planos e início de processo de venda e a NewC, que opera as vendas dos ingressos, onde fica o mapa do estádio.

Detalhes do jogo

O Peixe encara o Coritiba no domingo, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Os preços dos ingressos inteiros variavam de R$ 60,00 a 140,00. Os setores mais baratos eram o Norte e o Sul, enquanto a seção mais cara é a Oeste Inferior.

O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time no Z4.

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