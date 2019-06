Santos avalia contratação de lateral-direito livre após passagem pelo Chipre

O Santos avalia a contratação de Jaílson, lateral-direito livre no mercado após duas temporadas no futebol do Chipre – primeiro no Omonia, depois no Nea Salamis.

O jogador de 28 anos foi oferecido e é avaliado pela comissão técnica e análise de desempenho. Ele era atacante no início da carreira, mas foi adaptado à função de lateral.

Jaílson é amigo de Victor Ferraz – ambos são de João Pessoa (PB) -, mas o capitão e colega de posição não foi consultado pela diretoria sobre essa opção de mercado.

Jaílson iniciou a carreira no Flamengo-PB e passou por CSP, Grêmio Anápolis e Paços Ferreira, Arouca e Tondela, de Portugal, antes de fazer carreira no Chipre.

O Peixe avalia essa e outras alternativas por uma “sombra” para Ferraz – Matheus Ribeiro será emprestado. Rodinei, do Flamengo, Mariano, do Galatasaray (TUR) e Rafael, do Lyon (FRA) agradam, mas o custo seria alto e a diretoria não prevê grande investimento.

