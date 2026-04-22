Santos reencontra vice-campeão da Libertadores contra o Coritiba; veja quem é

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto marca o reencontro do Alvinegro Praiano com um velho conhecido que hoje defende a equipe paranaense.

Atualmente, o elenco do Coritiba conta com dois jogadores com passagem pelo Santos, mas apenas um deles pode atuar na partida. O principal nome é o lateral esquerdo Felipe Jonatan, vice-campeão da Libertadores 2020, que vestiu a camisa santista entre 2019 e 2024.

Pelo Santos, Felipe Jonatan não conquistou títulos. A melhor campanha foi em 2020, quando foi titular na equipe vice-campeã da Libertadores, perdida para o Palmeiras. Ao todo, disputou 119 partidas, com quatro gols e duas assistências. Após deixar o clube, em 2024, passou por Fortaleza e Mirassol antes de chegar ao Coritiba, e ainda não enfrentou o ex-time.

A tendência é que o lateral tenha oportunidade nesta quarta-feira. Apesar de ser reserva, o titular Bruno Melo saiu lesionado no duelo contra o Atlético Mineiro e deve ser desfalque.

Já o outro atleta ex-Santos que está no Coritiba é JP Chermont. Revelado pelo Peixe em 2024, o jovem lateral direito está emprestado ao Coxa nesta temporada. Porém, ele não pode atuar devido à cláusula contratual que impede jogadores cedidos de enfrentarem o clube detentor de seus direitos.

Ficha técnica da partida

Santos x Coritiba

Competição: Copa do Brasil | Quinta fase (ida)

Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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