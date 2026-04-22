Sem Brazão, Santos tem mudança no gol e Barreal titular para enfrentar o Coritiba; veja escalações

O Santos está escalado para dar início à sua trajetória na Copa do Brasil de 2026. O Peixe estreia na quinta fase da competição nesta quarta-feira, contra o Coritiba. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O técnico Cuca, que volta à beira do gramado após cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou um desfalque durante a preparação. O goleiro Gabriel Brazão foi liberado pelo clube após o falecimento de seu pai na segunda-feira e só retorna às atividades na quinta-feira.

Com isso, Diógenes assume a meta santista e é uma das mudanças na equipe. Além dele, o lateral esquerdo Escobar também retorna ao time após cumprir suspensão. Barreal segue entre os titulares, enquanto Moisés fica no banco.

Escalação do Santos

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Técnico: Cuca

Desfalques: Gabriel Brazão (questões pessoais), Gabriel Menino (transição física), Rony (torção no tornozelo direito), Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Lautaro Díaz (opção técnica).

Escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy, Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebástian Gómez, Josué; Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

Técnico: Fernando Seabra

Desfalques: Bruno Melo, Keno, Rafael Morisco, Rodrigo Rodrigues e JP Chermont.

Como chegam as equipes?

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos chega ao confronto oscilando. Nas últimas partidas, o time comandado por Cuca empatou com os reservas do Deportivo Recoleta-PAR, pela Sul-Americana, e perdeu para o Fluminense. Sendo assim, ocupa a 15ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 12 jogos.

Em contrapartida, o Coritiba chega ao duelo em boa fase. Sem perder há quatro jogos, atualmente o Coxa ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 19 pontos em 12 jogos.

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Arbitragem de Santos x Coritiba