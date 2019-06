Mesmo com Rafinha, Flamengo não pensa em liberar Rodinei ao Santos

Mesmo com a contratação de Rafinha para ser o dono da lateral direita, o Flamengo não pensa em liberar Rodinei ao Santos. Pará é outra alternativa para o setor e foi titular no primeiro semestre.

Com Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil a disputar, o Rubro-Negro pretende ter um elenco grande para não sofrer com o calendário. E a conversa inicial do Peixe por Rodinei não agradou.

O Alvinegro sinalizou o empréstimo – opção recusada pelo Flamengo -, ou o uso de parte pequena do crédito a receber pela venda de Bruno Henrique. Há uma parcela de R$ 11 milhões prevista para janeiro.

Sem grandes problemas financeiros, o Rubro-Negro não vê sentido em receber pouco por Rodinei e reforçar um rival. Neste momento, portanto, a negociação está distante de um desfecho positivo para o Santos.

O técnico Jorge Sampaoli indicou Rodinei para ser uma “sombra” a Victor Ferraz – Matheus Ribeiro não agradou nos treinamentos e deve ser emprestado nas próximas semanas. Mariano, do Galatasaray (TUR), e Rafael, do Lyon (FRA), interessam, mas os valores inviabilizam qualquer tratativa. Aderlan, do Bragantino, e Dodô, emprestado pelo Shakhtar Donetsk (UCR) ao Vitória de Guimarães (POR), são monitorados, porém, não empolgam.

Rodinei tem 27 anos e contrato até dezembro de 2022 com o Flamengo. O lateral-direito gosta da possibilidade, mas não faz força para atuar pelo Santos pois Victor Ferraz é capitão e a situação não seria tão diferente da vivida no Rio de Janeiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com