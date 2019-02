O Santos avalia a necessidade de contratar um lateral-direito para ser sombra ao capitão Victor Ferraz. O técnico Jorge Sampaoli pediu tempo para tomar uma decisão.

Matheus Ribeiro é, atualmente, a reposição imediata a Ferraz e atuou contra Mirassol e River Plate-URU. O desempenho do ala tem sido satisfatório nos treinamentos.

A terceira opção é Daniel Guedes. Fora dos planos de Sampaoli, ele esteve perto de ser emprestado ao Goiás, mas o negócio esfriou. Bahia e Botafogo também manifestaram interesse.

A ideia do Peixe é ter dois times competitivos para disputar todas as competições em boas condições. Na lateral esquerda, por exemplo, o Alvinegro está perto de oficializar dois reforços: Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-POR.

O Santos ainda procura por um centroavante – o sonho é Alexandre Pato -, e negocia com Jobson, volante do Red Bull Brasil. Já chegaram Everson, Aguilar, Soteldo, Cueva e Jean Lucas.

