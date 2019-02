Demora do Santos e interesse em Michael atrasam empréstimo de Daniel Guedes

Fora da lista de inscritos do Santos para o Campeonato Paulista, Daniel Guedes esteve bem perto de deixar o clube por empréstimo. Ele recebeu três propostas até o momento, de Bahia, Botafogo e Goiás — esse último é o destino preferido do jogador. A demora do Santos por uma definição e o interesse em Michael, porém, atrasam a saída.

Dentre os três clubes interessados, o lateral direito de 24 anos optou pelo Goiás principalmente por causa de uma ligação do técnico Maurício Barbieri. Ele foi liberado para negociar, mas o Peixe ainda não se posicionou e o Esmeraldino aguarda pelo negócio que se arrasta há um mês.

O Goiás segue à espera de Daniel e quer uma negociação independente – o Santos queria envolvê-lo para buscar o atacante Michael. Bahia e Botafogo desistiram diante da preferência pela equipe do Centro Oeste.

Com esse cenário, a situação de Daniel Guedes no Santos segue incerta. Depois de tratar de dores nas costas, o ala está liberado para treinar com o técnico Jorge Sampaoli — ele não foi inscrito no Campeonato Paulista e nem na Sul-Americana. A lateral direita santista tem com Victor Ferraz como titular e Matheus Ribeiro de alternativa.

Cria da base santista, Daniel Guedes estreou pela equipe profissional no final de 2014. Ele, porém, não conseguiu se firmar como titular da lateral direita do Santos desde então. O lateral soma 76 jogos pelo Alvinegro Praiano, com um gol marcado.