Em meio a boatos, Santos adota cautela por Alexandre Pato

Em meio a boatos de negócio fechado, contrato redigido e questão de tempo para o anúncio, o Santos adota cautela por Alexandre Pato.

Suposto áudio de um advogado corre em redes sociais e empolga torcedores. O Peixe e os representantes do atleta negam a gravação e qualquer acerto.

O Peixe confia na proposta alta feita ao atacante e no fator Sampaoli, mas espera pelo primeiro passo: a rescisão contratual com o Tianjin Tianhai. Um empresário e o advogado estão na China para tentar antecipar a saída nesta semana – o vínculo vai até dezembro de 2019.

“Eu digo que o Pato é um bom jogador, cairia como uma luva no Santos, mas entendemos que a liberação pelos chineses é muito difícil”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Outro fator que faz o Alvinegro ter precaução é a concorrência. Em contato com dirigentes e o próprio Sampaoli, Pato revelou a vontade de atuar na Baixada Santista, porém, Palmeiras e São Paulo também o querem e têm como oferecer mais.

Mesmo sem o poderio financeiro dos rivais, o Santos acredita no projeto oferecido a Pato: maior salário do elenco, referência técnica, ser dirigido por Jorge Sampaoli e um contrato longo. No Palmeiras e São Paulo, o atacante não chegaria com o mesmo status.