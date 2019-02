Santos está perto de contratar o lateral Jorge, do Porto

O Santos está perto de contratar o lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, atualmente no Porto-POR emprestado pelo Monaco-FRA. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal “Record”, de Portugal.

O Peixe conseguiu a liberação do Monaco até o fim do ano e negocia os detalhes finais do acordo. O Alvinegro tenta o jogador de 22 anos há semanas e havia praticamente desistido nos últimos dias.

A provável vinda de Jorge não inviabiliza a contratação de Felipe Jonatan, do Ceará. O jovem de 21 anos está em São Paulo, fez exames médicos e deve ser anunciado ainda nesta quarta-feira. O Santos pagou a multa rescisória de R$ 6 milhões. A tendência é que Orinho, com contrato apenas até maio, saia.

Destaque no Flamengo, Jorge não se firmou no Monaco e nem no Porto. O ala chegou a ser convocado pela seleção brasileira em 2017.

