Santos conta com preferência de Jobson e prevê nova reunião na sexta

O Santos prevê uma nova reunião pela contratação de Jobson, do Red Bull Brasil, na próxima sexta-feira, uma semana depois do primeiro encontro com o empresário do volante.

O Peixe espera por uma conversa do atleta com a diretoria do Red Bull entre quarta e quinta para saber o que é suficiente pela liberação após o fim do Campeonato Paulista.

O contrato de Jobson vai até o fim de 2020, mas há um acordo pela saída facilitada a um grande clube do futebol brasileiro. O Alvinegro acredita que precisaria pagar pouco pelo jogador ou ceder alguém por empréstimo. A preocupação é com luvas e comissão.

Jobson recebeu sondagens de Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, porém, prioriza o Santos. Curiosamente, o Red Bull ocupa o segundo lugar do Grupo A e deve enfrentar o Peixe nas quartas de final do Paulistão.

Jobson tem 23 anos e 1,85m de altura. O meio-campista atuou pelo Náutico em 2018 e foi revelado pelo Palmeiras. Ele também passou pelo Santo André e Nacional-SP.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com