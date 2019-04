Sampaoli quer que Santos volte no tempo: “Futebol atual me entedia”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, participou de evento na CBF na manhã desta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Depois de conceder palestra, o argentino respondeu a perguntas e falou qual seu grande desejo atual.

Sampaoli quer que o Peixe “volte no tempo”. Ele assiste a jogos antigos pois o praticado hoje não empolga.

“No êxito, tudo se aceita. Na derrota, evidencia-se essa dificuldade. É importante olhar para trás. Vejo jogos do Brasil de 70, de 82, Huracán de Menotti, Argentina de Pekerman, Hungria… Futebol atual me entedia”, disse Sampaoli.

“Quero que meu time volte no tempo, mas é difícil. Muito difícil”, completou.

O comandante santista também falou da dificuldade na atual “sociedade autista”.

“Uma relação coletiva em um jogo simplista, com cada um pensando em si, é difícil para o treinador. É difícil gerar relações, porque não se há fora de campo. O mundo está autista. Todos somos zumbis e queremos ver o celular antes do café com um amigo”, concluiu.