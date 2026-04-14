Neymar estreia na Sul-Americana, e Santos tem mudanças para enfrentar o Recoleta; veja escalações

O Santos está definido para seu primeiro jogo em casa pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP).

Buscando a reação na competição, o técnico Cuca levou força máxima para a partida. Neymar, que não disputou o jogo de estreia, será titular, assim como Gabigol. Em relação ao último jogo, o treinador fez mudanças e colocou Adonis Frías, Willian Arão, Bontempo e Moisés entre os titulares.

Escalação do Santos

Assim, a escalação do Santos conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar Jr.; Bontempo, Moisés e Gabigol.

Técnico: Cuca.

Desfalques: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita) e Mayke (preservado por uso de corticoide).

Escalação do Deportivo Recoleta

Priorizando o Campeonato Paraguaio, o Recoleta preservou a maioria de seus titulares para a partida contra o Peixe.

Com isso, vai a campo com: Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz.

Técnico: Jorge González

Desfalque: Iván Piris (lesão no joelho direito).

Como chegam as equipes?

O Santos estreou na Sul-Americana com uma derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, no Equador, e chega como lanterna do Grupo D. No fim de semana, o Peixe ganhou um fôlego no Brasileirão ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 e foi para o 15º lugar.

Do outro lado, o Deportivo Recoleta empatou com o San Lorenzo na primeira rodada da competição continental e é o terceiro colocado da chave. Na Liga Paraguaia, o Recoleta é o oitavo colocado e vem de derrota por 2 a 1 para o Sportivo Luqueño.

Arbitragem de Santos x Deportivo Recoleta