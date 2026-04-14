Santos relaciona força máxima para encarar o Recoleta pela Sul-Americana; veja lista

O Santos recebe o Deportivo Recoleta-PAR na noite desta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.
Para o compromisso continental, o técnico Cuca contará com a maior parte do elenco à disposição. Ele não poderá contar com o lateral esquerdo Vinícius Lira, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atua mais em 2026.
Além dele, o Peixe também terá outras duas ausências para a partida. O lateral direito Mayke, que passou recentemente por tratamento com medicamentos corticoides, e o volante Gabriel Menino, em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, seguem fora e não foram relacionados.
Veja os relacionados do Santos
Diógenes
Lucas Veríssimo
João Schmidt
Robinho Jr.
Gabriel Barbosa
Neymar Jr.
Rony
Luan Peres
Willian Arão
Thaciano
Igor Vinícius
Lautaro Díaz
Moisés
Barreal
Christian Oliva
Miguelito
Escobar
Rollheiser
Rafael Gonzaga
Gustavo Henrique
Gabriel Bontempo
Gabriel Brazão
João Pedro
Adonis Frías
SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA
Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
Data: 14/04 (terça-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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