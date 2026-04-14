Santos relaciona força máxima para encarar o Recoleta pela Sul-Americana; veja lista

O Santos recebe o Deportivo Recoleta-PAR na noite desta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Para o compromisso continental, o técnico Cuca contará com a maior parte do elenco à disposição. Ele não poderá contar com o lateral esquerdo Vinícius Lira, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atua mais em 2026.

Além dele, o Peixe também terá outras duas ausências para a partida. O lateral direito Mayke, que passou recentemente por tratamento com medicamentos corticoides, e o volante Gabriel Menino, em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, seguem fora e não foram relacionados.

Veja os relacionados do Santos

Diógenes

Lucas Veríssimo

João Schmidt

Robinho Jr.

Gabriel Barbosa

Neymar Jr.

Rony

Luan Peres

Willian Arão

Thaciano

Igor Vinícius

Lautaro Díaz

Moisés

Barreal

Christian Oliva

Miguelito

Escobar

Rollheiser

Rafael Gonzaga

Gustavo Henrique

Gabriel Bontempo

Gabriel Brazão

João Pedro

Adonis Frías

SANTOS SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA

Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

Data: 14/04 (terça-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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