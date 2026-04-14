Após 13 anos, Neymar pode voltar a atuar em torneios continentais pelo Santos

Nesta terça-feira, o Santos mede forças contra o Deportivo Recoleta, buscando sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Assim, o atacante Neymar pode voltar a atuar em torneios continentais pelo Alvinegro Praiano após 13 anos.

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar disputou sua primeira partida internacional pela equipe foi em 2010. Na primeira fase da Copa Sul-Americana daquele ano, ele atuou nos dois jogos contra o Avaí, mas passou em branco e viu o Alvinegro Praiano ser eliminado.

No entanto, no ano seguinte, quando o Santos disputou a Libertadores, Neymar brilhou no futebol sul-americano. Com apenas 19 anos, o craque liderou o Alvinegro Praiano ao tricampeonato do torneio mais importante da América do Sul, com seis gols e três assistências em 13 jogos.

Em 2012, venceu a Recopa Sul-Americana e teve outro grande desempenho na Libertadores. Apesar de ter caído na semifinal, Neymar marcou oito gols e deu três assistências na campanha do Santos.

Depois disso, o craque se transferiu para a Europa, conquistou uma Liga dos Campeões pelo Barcelona e seguiu acumulando boas atuações em torneios continentais. Agora, caso seja escalado contra o Deportivo Recoleta, voltará a disputar partidas internacionais pelo Peixe.

Seu último jogo internacional com a camisa do Santos ocorreu no dia 26 de setembro de 2012, quando o Alvinegro Praiano venceu a Universidad de Chile por 2 a 0, no Pacaembu, e conquistou a Recopa Sul-Americana.

Em jogos internacionais pelo Santos, Neymar soma 31 partidas, com 16 gols e sete assistências.

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