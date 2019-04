Sampaoli dá palestra na CBF e defende a “obsessão pelo ataque”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, deu uma palestra na manhã desta segunda-feira, em evento da CBF no Rio de Janeiro.

Depois de Tite dar a sua contribuição tática, o treinador santista mostrou uma apresentação com lances de jogo e de treino do Santos, além de exemplos práticos de suas passagens por Sevilla e Chile, e demonstrações recentes de clubes europeus como Barcelona e Ajax.

Ao iniciar, ele citou o histórico holandês Johan Cruyff, em uma fala sobre o futebol além do esporte.

“O que quero transmitir é que o futebol não é só um jogo simples, mas inclusive pode ser uma maneira de viver. Quanto mais gente compreender, mais divertido será. Tanto o campo, quanto fora dele”, é o texto de Cruyff.

Sampaoli fez uma defesa do futebol ofensivo, com protagonismo, obsessão pelo ataque e a manutenção dessa cultura independentemente do adversário.

Durante a apresentação, Sampaoli admitiu a “falta de contundência do time”. Ele não citou, mas vê a falta de centroavante como principal responsável pelo time poder “sofrer ao invés de desfrutar” quando está no ataque.

Sampaoli: “Temos de ter pessoas com obsessão pelo ataque”. Ele citou Derlis e mostrou exemplos do atacante recuperando a posse de bola no jogo contra o Vasco. No primeiro lance, o paraguaio foi até o meio-campo. No segundo, deu carrinho antes do chutão do goleiro #GazetaPeixe

