Presidente do Santos ironiza Atlético-MG após proposta a Sampaoli: “Andam em nossa trilha”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ironizou o Atlético-MG depois do “não” de Jorge Sampaoli. O interesse do Galo no técnico foi antecipado pela Gazeta Esportiva neste domingo.

“Deixemos eles sofrerem (risos). Andam em nossa trilha, um sinal de que estamos indo bem”, disse Peres, em entrevista à reportagem.

Antes de procurar Sampaoli, o Galo também demonstrou interesse nos laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge, já contratados, e no volante Jobson, perto de ser anunciado.

Jorge Sampaoli pretende manter o seu contrato, até dezembro de 2020, e também disse “não” para as seleções do Irã e do Marrocos.

