Atuações do Corinthians: Garro destoa, e defesa do Corinthians vai mal na derrota para o Botafogo

O Corinthians teve atuações abaixo do esperado na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, neste domingo, no Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em tarde pouco inspirada coletivamente, Rodrigo Garro foi um dos poucos destaques positivos do time de Fernando Diniz, enquanto o setor defensivo acumulou erros determinantes para o resultado negativo.

Autor do único gol corintiano na partida, Garro apareceu como principal articulador ofensivo da equipe e foi responsável por reacender a esperança alvinegra logo no início do confronto. Após o Corinthians sair atrás aos seis minutos, o meia empatou a partida apenas quatro minutos depois.

Se Garro destoou positivamente, a defesa do Corinthians teve tarde para esquecer. Logo no primeiro gol do Botafogo, Gustavo Henrique afastou mal uma bola na entrada da área, oferecendo a Arthur Cabral a oportunidade de abrir o placar para os mandantes. Vale ressaltar que abola aérea, justamente da maneira que falhou, é o ponto forte do zagueiro corintiano.

André Ramalho também esteve entre os mais criticados. No terceiro gol do Botafogo, o zagueiro parecia ter a jogada sob controle, mas perdeu a disputa para Villalba. Na sequência do lance, Arthur Cabral aproveitou o bate e rebate para marcar o terceiro dele no jogo e praticamente definir a vitória carioca.

Enquanto Garro saiu de campo como um raro ponto positivo em meio ao desempenho irregular do Corinthians, os erros defensivos voltaram a pesar e ajudaram a ampliar a sequência negativa da equipe longe de casa.