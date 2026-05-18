Com ou sem Neymar? Em busca do hexa, Ancelotti convoca seleção nesta segunda

Com cobertura especial da TV Gazeta, Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira a lista final de jogadores do Brasil para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O mistério em torno da possível convocação de Neymar será desfeito às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro.

Onde assistir à convocação?

A convocação da Seleção Brasileita terá transmissão da TV Gazeta, a partir das 16h45. Diretamente do Museu do Amanhã, Marina Bufon e o campeão mundial Muller trarão os bastidores do evento, enquanto Mauro Galvão fará análises técnicas. Dos estúdios em São Paulo, Michele Gianella, Osmar Garraffa e Alex Muller comentarão a lista divulgada por Carlo Ancelotti.

O que está em jogo?

Carlo Ancelotti já admitiu que possui a maior parte da lista definida, mas ainda avalia as últimas vagas após acompanhar mais de 70 atletas ao redor do mundo.

A principal expectativa gira em torno de Neymar, que aparece na pré-lista enviada à Fifa. O Santos chegou a ser consultado por representantes da CBF sobre a situação do camisa 10.

Em três dias, conheceremos a lista final dos atletas que representarão a camisa mais pesada entre todas as seleções: a única pentacampeã mundial da história. 💛🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/HTkYT0PJW0 — brasil (@CBF_Futebol) May 15, 2026



Além de Neymar, o setor ofensivo é o que concentra a maior disputa por vagas na lista final. Jogadores como Endrick, João Pedro, Igor Thiago, Kaio Jorge, Richarlison, Gabriel Jesus e Rayan brigam por espaço entre os convocados, enquanto Ancelotti avalia diferentes características para definir os últimos nomes do ataque brasileiro na Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti também precisa lidar com problemas físicos e baixas importantes. O treinador já sabe que não contará com Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, todos lesionados. Segundo o italiano, devido ao alto nível de concorrência, a definição das últimas vagas tem sido a parte mais difícil do processo.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A competição tem início programado para o dia 11 de junho, com a final no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar para a segunda fase, já em sistema eliminatório. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

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A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Depois, a Seleção encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.