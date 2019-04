Sampaoli é procurado pelo Galo, mas permanecerá no Santos

O treinador santista Jorge Sampaoli foi procurado pela diretoria do Atlético-MG para ser o comandante da equipe mineira, porém o argentino descartou a saída do Santos de imediato. O Galo busca um técnico para dirigir o time, já que Levir Culpi foi demitido nesta quinta-feira depois da derrota para o Cerro Porteño por 4 a 1, na Libertadores.

Apesar de alguns detalhes incomodarem Sampaoli, como a demora na contratação de um centroavante, o treinador está satisfeito com o seu trabalho e com o clube. Recentemente, o argentino também despertou o interesse das seleções do Irã e de Marrocos, porém as conversas não andaram pela falta de interesse do técnico.

O principal alvo da diretoria do Atlético-MG era Tiago Nunes, treinador do Athletico Paranaense. Mesmo com uma oferta salarial superior a do Furacão, o Galo foi avisado que o técnico permaneceria em Curitiba, motivado pelo projeto bem estruturado do Athletico, que conquistou o título da Sul-Americana de 2018 sob o comando de Tiago Nunes.