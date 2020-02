Pará despista possível saída de Soteldo do Santos e o elogia

Um dos assuntos que aqueceu os bastidores do Santos nos últimos dias foi a eventual saída do atacante Soteldo do clube. O Atlético-MG fez um proposta milionária de mais de R$ 50 milhões pelo venezuelano e a transferência pode estar próxima. Apesar das especulações, Pará colocou panos quentes no assunto e revelou que o camisa 10 está focado somente no Peixe.

“Soteldo é um atleta que dispensa comentários, que desequilibra partidas. Não sei se ele vai sair, mas vejo ele focado aqui. Espero que a gente consiga fazer um grande ano”, comentou.

O venezuelano ainda não vestiu a camisa do Santos em 2020. Soteldo estava servindo a seleção venezuelana no Pré-Olímpico e retornou no torneio de base apenas nesta segunda-feira. A tendência é que sua estreia na temporada seja feita diante do Botafogo-SP, na próxima segunda-feira, caso não esteja sendo negociado com o Galo. A diretoria santista ainda não se pronunciou sobre o caso.

Em 2019, o “baixinho” fez 51 jogos pelo Alvinegro e marcou 12 gols, sendo um dos artilheiros do time e peça fundamental no esquema de Jorge Sampaoli, antigo treinador.