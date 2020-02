Atlético-MG faz proposta milionária ao Santos por Soteldo

Destaque do Santos em 2019, o meia venezuelano Soteldo está na mira do Atlético-MG. O jornal Hoje em Dia, de Minas Gerais, publicou nesta sexta-feira que o Galo fez uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 51,4 milhões) para tirar o jogador do Peixe.

Soteldo é um velho conhecido do técnico Rafael Dudamel, que entre os anos de 2016 e 2019 esteve à frente da Seleção Venezuelana, a qual o camisa 10 do Santos é um dos principais nomes.

A tendência, no entanto, é que a diretoria do Peixe dificulte a negociação, ou ao menos demonstre resistência em busca de valores mais altos.

O Atlético-MG, por sua vez, tem demonstrado força no mercado e já anunciou cinco reforços: Allan, Hyoran, Mailton, Borrero e Guilherme Arana.

Ao longo da última temporada, Soteldo vestiu a camisa alvinegra em 51 oportunidades e marcou 12 gols. O atleta não demorou para cair nas graças dos santistas e hoje é apontado como uma peça de difícil reposição no elenco.

