Neymar rebate críticas da torcida após empate do Santos e lamenta: "Tem dia que a bola não entra"

Apesar do gol marcado no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, Neymar saiu de campo criticado pela torcida do Santos, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O meia-atacante rebateu as críticas e analisou o reusultado.

"Erramos, erramos dos gols. Faz parte. Acho que criamos bastante. Jogamos bem, não jogamos mal, não. A torcida fica nervosa, pede para a gente jogar mais. Nosso time está jogando. Nosso time está buscando tabelas, criando oportunidades. É difícil. Às vezes eu entendo a frustração da torcida. A gente tem que saber que futebol é simples. Tem dia que a bola não entra e faz parte. Fazer o que?", disse à ESPN.

O Santos abriu o placar cedo. Aos três minutos, Neymar recebeu de Gabigol e balançou a rede. O Peixe empilhou chances perdidas ao longo dos primeiros 45 minutos e viu o Recoleta deixar tudo igual no fim da etapa inicial. Luan Peres cometeu falta na área e o árbitro marcou o pênalti. Ortiz foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o Peixe seguiu pressionando, mas, nem mesmo com as mudanças para refrescar a equipe,foi capaz de fazer o gol que garantiria os três pontos.

Situação do Santos

Com o empate, o Santos segue sem vencer na Sul-Americana e fica na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado. O Recoleta, por sua vez, é o segundo colocado, com dois, um atrás do Deportivo Cuenca, que entra em campo nesta rodada para enfrentar o San Lorenzo, na quinta-feira.

Agora, o Peixe volta o foco para o Campeonato Brasileiro, torneio em que ocupa a 15ª posição.

Próximo jogo do Santos