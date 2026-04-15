Neymar marca, mas Santos só empata com reservas do Recoleta e sai vaiado

O Santos segue sem vencer Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, data em que completou 114 anos, o Peixe saiu vaiado de campo ao empatar por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Neymar abriu o placar na Vila Belmiro, em Santos (SP), e o adversário empatou em uma cobrança de pênalti de Ortiz.
Situação da tabela
Com este resultado, o Santos fica na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado. O Recoleta, por sua vez, é o segundo colocado, com dois, um atrás do Deportivo Cuenca, que entra em campo nesta rodada para enfrentar o San Lorenzo, na quinta-feira.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ SANTOS 1 x 1 DEPORTIVO RECOLETA 🟡⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📅 Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
👥 Público: 9.648 torcedores
💰 Renda: R$ 504.381,26
🟨 Cartões amarelos: Neymar, Gabriel Bontempo (Santos); Pereira, Galeano, Toeldo e Ortiz (Recoleta)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Gols
⚽ Neymar, aos 3', do 1°T (Santos)
⚽ Ortiz, aos 45' do 1°T (Recoleta)
⚫⚪ Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Lautaro Díaz), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Rafael Gonzaga); Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar Jr.; Bontempo (Rollheiser), Moisés (Miguelito) e Gabigol (Thaciano).
Técnico: Cuca
🟡⚫ Deportivo Recoleta
Óscar Toledo; Claudio Figueredo (Medina), Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano (Masi), Ronal Domínguez, Héctor López (Garay) e Manuel Schupp; Thiago Vidal (Noguera) e Richart Ortiz.
Técnico: Jorge González
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Santos abriu o placar logo aos três minutos. Gustavo Henrique brigou pela bola e acionou Neymar no contra-ataque. O camisa 10 abriu na esquerda com Gabigol. Ele avançou e cruzou na área para Neymar, que recebeu de volta e concluiu para o fundo da rede. Por pouco o Peixe não fez o segundo, aos seis. Bontempo ficou com a sobra e mandou fraco para a defesa de Óscar Toledo.
Gabigol teve boa oportunidade aos 11, mas bateu em cima da defesa do Recoleta. O Peixe teve boa chegada aos 16 em nova jogada com Neymar e Gabigol, em lance que o camisa 9 ficou pedindo pênalti na disputa com Luis Mendoza. Contudo, o árbitro mandou o jogo seguir. Aos 30, o Santos teve a chance de ampliar. Neymar recebeu de Bontempo e deu bom passe para Gabigol infiltrado na área. O atacante, porém, errou a finalização e bateu em cima do goleiro.
Pouco depois, Toledo saiu errado, Gustavo Henrique recuperou e deixou com Neymar, que bateu por cima do gol aberto, mas mandou para fora. Aos 43 minutos, o árbitro assinalou um pênalti de Luan Peres em cima de Figueredo. Na cobrança, Ortiz bateu do lado esquerdo de Brazão e empatou a partida.
Segundo tempo
Aos dois minutos, Neymar fez boa jogada pelo meio e abriu com Bontempo, que avançou pela direita e bateu por cima do gol. O Santos desperiçou chance clara de voltar à frente do placar aos 20. Miguelito recebeu de Neymar e cruzou na área. Rollheiser cabeceou com perigo, mas viu a defesa afastar o perigo quase em cima da linha. Aso 30, foi a vez de Miguelito perder a chance de fazer o segundo.
O Menino da Vila tabelou com Neymar, mas finalizou em cima do goleiro. O Santos seguiu brigando no campo de ataque, buscando o segundo gol. Contudo, nem mesmo com as mudanças o Peixe conseguia acertar o gol defendido por Toledo. Quando não interrompido por erros, os ataques santistas foram parados por faltas do Recoleta.
Nos acréscimos, o Santos levou perigo. Primeiro, Rafael Gonzaga bateu de fora da área, e Toledo foi buscar no campo. Na sequência, Thaciano ficou com a sobra e quase fez no rebote. Pouco depois, em cobrança de escanteio, Adonis Frías cabeceou por cima. No último lance, Neymar cobrou falta direto por cima do gol.
Próximos jogos
Santos
- Jogo: Santos x Fluminense
- Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Deportivo Recoleta
- Jogo: Deportivo Recoleta x 2 de Mayo
- Competição: Campeonato Paraguaio (17ª rodada)
- Data e horário: 18 de abril de 2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção (PAR).