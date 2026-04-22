Gustavo Henrique sai com dores de jogo contra o Coritiba e vira preocupação no Santos

O Santos ganhou uma preocupação nesta quarta-feira. O meio-campista Gustavo Henrique sentiu dores na perna direita ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Ele sentiu o problema na coxa por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, tentou permanecer em campo, mas caiu no gramado logo depois. O camisa 48 recebeu atendimento médico, foi consolado por Neymar e deixou o gramado para a entrada de Christian Oliva.

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Revelado na base do Santos, Gustavinho vinha se firmando entre os titulares do técnico Cuca. Nesta temporada, pela equipe principal, ele disputou nove partidas, sendo oito como titular. O único em que saiu do banco de reservas foi quando fez sua estreia, no Campeonato Paulista

O jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos para descobrir se houve alguma lesão. No momento, estão entregues ao DM Rony, Vinícius Lira e Gabriel Menino.

Na última semana, Gustavinho renovou seu contrato com o Santos até o fim de 2030.