Santos anuncia renovação com Gustavo Henrique até 2030

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, a renovação com o meio-campista Gustavo Henrique. O jovem de 21 anos, que também atua na lateral direita, estendeu seu vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2030.

Formado nas categorias de base do Peixe, Gustavinho estreou pelo profissional no primeiro jogo do Santos na temporada, diante do Novorizontino. Recentemente, sob o comando do técnico Cuca, assumiu a titularidade do meio campo santista.

“Eu cheguei aqui muito cedo e sempre sonhei com tudo o que eu estou vivendo hoje. Pra mim é muito gratificante chegar ao profissional, estou muito motivado. Meu sonho é conquistar título e dar muita alegria pra nossa torcida”, declarou o camisa 48 do Santos.

GUSTAVINHO RENOVOU! ✍️ O #MeninoDaVila Gustavo Henrique assinou a renovação de contrato até o final de 2030! ⚪⚫ Saiba mais detalhes em https://t.co/H5gcihkYr6 pic.twitter.com/aJNnPiGHW2 — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026

“Me identifico muito com a torcida, sempre me identifiquei muito, desde a base. Sou um cara que vai sempre se entregar ao máximo, me doar ao máximo dentro de campo pra dar alegria e orgulho pra eles”, completou Gustavo.

Números na temporada

Em 2026, Gustavo Henrique entrou em campo pelo elenco principal do Santos em oito oportunidades, sendo sete delas como titular. No Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, esteve entre os 11 iniciais em todos os jogos que atuou.

Próximo jogo do Santos

Santos x Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 18h30

Local: Vila Belmiro, em Santos

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