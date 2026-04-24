Santos desperdiça sequência na Vila e se prepara para maratona como visitante

Com o empate diante do Coritiba em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, chegou ao fim a sequência de quatro jogos seguidos na Vila Belmiro do Santos, que não foi aproveitada da melhor maneira pela equipe. O Peixe esperava emendar uma boa série de resultados em casa para recuperar a confiança e ganhar tranquilidade nas competições, o que não aconteceu. Agora, o clube da Baixada Santista se prepara para uma maratona fora de casa que pode ser perigosa para o time.

O Santos até começou a sequência como mandante com o pé direito ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão, no sábado do dia 11 deste mês. Em seguida, recebeu o Deportivo Recoleta pela Sul-Americana e empatou em 1 a 1 com o time reserva dos paraguaios, desperdiçando a chance de vencer a primeira pelo torneio continental.

No último domingo, na terceira partida da série, o Santos acabou derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 e se aproximou novamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O empate contra o Coritiba pela Copa do Brasil na noite desta quarta encerrou a sequência na Vila Belmiro.

Ao todo, foram dois empates, uma derrota e apenas uma vitória, resultando em um aproveitamento de 41,67%.

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Agora, o Peixe irá encarar o mesmo cenário, no entanto, como visitante. Neste sábado, o Santos enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. Já na quarta-feira, visita o San Lorenzo na Argentina, ainda buscando somar seus primeiros três pontos na Sul-Americana.

No sábado seguinte, a equipe tem um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, novamente pelo Brasileirão. Por fim, o Santos volta a enfrentar o Recoleta três dias depois de duelo contra o Verdão, desta vez, no Paraguai.

Situação geral do Santos

No Campeonato Brasileiro, o Santos aparece na 15ª posição da tabela, com 13 pontos somados, apenas um de diferença para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Já na Sul-Americana, o Peixe é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado.

Com o empate pela Copa do Brasil, tudo fica aberto para o jogo de volta. O Santos visita o Coritiba para o segundo jogo no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).