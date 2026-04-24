João Alencar celebra fase do Santos no Brasileiro sub-20 e projeta duelo contra Bragantino

O Santos segue realizando boa campanha no Campeonato Brasileiro sub-20. Vindo de vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá, o Peixe está invicto nos últimos quatro jogos, são duas vitórias e dois empates, na quarta colocação do torneio com 14 pontos. Capitão da equipe, João Alencar celebrou o momento do clube e destacou o foco do elenco para os próximos desafios.

“Tô bem contente por esses resultados recentes nossos. Eles têm sido o reconhecimento do trabalho realizado por nosso grupo no dia a dia e do potencial que temos para seguir evoluindo”, afirmou.

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O zagueiro Alvinegro também comentou suas projeções para o duelo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, citando a esperança de um bom jogo do Santos.

“Teremos mais um jogo complicado na próxima rodada. Confronto em nossa casa contra o Bragantino, em que esperamos fazer um bom jogo e buscar mais um resultado positivo diante de nossa torcida”, analisou.

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