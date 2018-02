Games, séries e quadrinhos: o lado geek de Dodô, reforço do Santos

Dodô foi revelado pelo Corinthians, atuou em três times da Itália e foi convocado uma vez pela seleção brasileira. Boa parte do torcedor do Santos conhece essas informações sobre o reforço para a lateral esquerda, mas poucos sabem do lado geek do jogador de 26 anos.

Dodô foge do perfil boleiro e é fã de filmes, séries, games e quadrinhos. Na coletiva de imprensa de sua apresentação, o ala deu um indício de suas referências nerd: “Não gosto de falar de mim, torcedor vai me conhecer. Como diz a garotada geek e eu sou mais um: não vou dar um spoiler. Todos terão que acompanhar a temporada”.

Geek, de forma genérica, é a característica de pessoas com um jeito peculiar, que exercem diversas atividades intelectuais e que geralmente têm muita afinidade com tecnologia. É o caso de Dodô.

“Gosto muito de games, séries, filmes e algumas revistas de quadrinho também. Acompanho e é o que me diverte, um passatempo. Meu cunhado, o marido da minha irmã, gosta muito. A gente procura muito essas coisas juntos”, disse Dodô, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Games

“Eu jogo casualmente, não no nível dos pro-players (profissionais). Procuro jogar e acompanhar bastante. Gosto de FIFA, CS Go e Fortnite, um jogo novo. Converso com alguns profissionais, conheço alguns e participei de algumas lives na Itália com Rodrigol e Wendell Lira, que são do FIFA”, disse Dodô.

“Eu jogo videogame desde pequeno… A comunidade do FIFA e de outros jogos cresceu muito no mundo todo e no Brasil também. E-sports ficou mais visível. Eu comecei a jogar no FIFA 11. Counter-Strike eu jogo desde o 1.5, com 10 anos. Fala-se muito do 1.6, mas eu comecei antes, sou da velha guarda, de jogar em Lan House. Fiquei alguns anos sem jogar e voltei, com frequência, há dois anos”, completou.

E o torcedor pode ter a chance de jogar online com Dodô um dia: “Topo, por que não? Vamos jogar (risos)”, brincou o lateral, sem passar os dados do seu perfil.

*Nota da redação: febre na última década, Counter Strike voltou com força nos últimos anos. Neymar e Lucas Lima são alguns dos jogadores profissionais viciados no game.

Séries

“Assisto muitas séries, muitas mesmo. Gosto de várias. É difícil falar das preferidas… Posso falar de Game of Thrones, que é banal, todo mundo vê, e entre as últimas, gostei muito de Taboo. Gosto muito do ator, o Tom Hardy, e estou ansioso pela segunda temporada”, indicou.

Para quem quiser seguir as dicas de Dodô, Game of Thrones é uma série norte-americana criada por David Benioff e D. B. Weiss em 2011, e baseada na série de livros “A Song of Ice and Fire”, de George R. R. Martin. Lançada no Reino Unido em 2017, Taboo mostra a odisseia de um aventureiro, em 1814, que rouba diamantes para construir um império naval e vingar a morte misteriosa de seu pai.