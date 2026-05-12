Napoli perde em casa do Bologna e embola disputa por vagas na Champions

Após a derrota do Napoli em casa para o Bologna por 3 a 2 nesta segunda-feira, encerrando a 36ª rodada do Campeonato Italiano, a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões ficou ainda mais aberta, com cinco equipes separadas por apenas cinco pontos e brigando por três vagas.

O time napolitano saiu perdendo por 2 a 0, antes de chegar ao empate com gols de Giovanni Di Lorenzo e do brasileiro Alisson, mas o Bologna sacramentou a vitória nos acréscimos com Jonathan Rowe, de voleio.

Embora continue na segunda posição, 15 pontos atrás da campeã Inter de Milão, o Napoli ainda não está garantido na próxima Champions, objetivo que teria sido alcançado com uma vitória nesta segunda-feira.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, a equipe tem dois pontos de vantagem sobre a Juventus, terceira colocada com 68 pontos.

O Milan, apesar da derrota em casa diante da Atalanta também por 3 a 2, ocupa a quarta posição com os mesmos 67 pontos da Roma, que no domingo venceu o Parma fora de casa pelo mesmo placar.

Sexto colocado, o Como já está garantido pelo menos na Liga Europa, mas ainda pode sonhar com a Champions League.

Pela 37ª rodada, no próximo domingo, o Napoli visitará o lanterna Pisa, já rebaixado, e a Juventus receberá a Fiorentina, que assegurou a permanência na elite no fim de semana.

O Milan tentará reencontrar a vitória na visita ao Genoa, enquanto a Roma terá o clássico da capital contra a Lazio e o Como fará seu último jogo em casa contra o Parma.

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*Por AFP