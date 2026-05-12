Coritiba x Santos: veja onde assistir ao jogo de volta pela Copa do Brasil

Coritiba e Santos se enfrentam no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

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Como chegam as equipes?

O confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil entre Santos e Coritiba terminou empatado sem gols, na Vila Belmiro, no último dia 22 de abril. Com isso, o duelo está mais do que aberto, e uma simples vitória classificará um dos dois clubes para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.

O Coritiba chega em baixa após sofrer o empate do Inter na última rodada do Campeonato Brasileiro, em casa, no sábado. O Coxa já não sabe o que é vencer há quatro jogos somando todas as competições, com duas derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Santos vem com moral depois de findar um jejum de sete jogos sem vencer. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Arbitragem de Coritiba x Santos