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Coritiba x Santos: veja onde assistir ao jogo de volta pela Copa do Brasil

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 06:00

Coritiba e Santos se enfrentam no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Onde assistir ao vivo?

  • Streaming: Amazon Prime Video 
  • Tempo Real: Gazeta Esportiva.

(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chegam as equipes?

O confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil entre Santos e Coritiba terminou empatado sem gols, na Vila Belmiro, no último dia 22 de abril. Com isso, o duelo está mais do que aberto, e uma simples vitória classificará um dos dois clubes para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.

O Coritiba chega em baixa após sofrer o empate do Inter na última rodada do Campeonato Brasileiro, em casa, no sábado. O Coxa já não sabe o que é vencer há quatro jogos somando todas as competições, com duas derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Santos vem com moral depois de findar um jejum de sete jogos sem vencer. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Arbitragem de Coritiba x Santos

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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