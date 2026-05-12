Tribunal ratifica decisão de destituir Textor do controle do Botafogo

O Tribunal Arbitral da Câmara da Fundação Getulio Vargas (FGV) ratificou nesta segunda-feira sua decisão de afastar o americano John Textor da direção do Botafogo, fazendo com que o magnata norte-americano perca definitivamente o controle operacional do clube do Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo, a decisão devolve à multinacional que possui a maioria das ações do Botafogo, a Eagle Football Holdings Bidco, seu direito de voto na instituição.

Esse direito havia sido suspenso pela Justiça local diante de alegações da SAF do Botafogo de que a multinacional "dificultava" negociações para a entrada de novo capital na equipe brasileira em meio a uma delicada situação financeira.

Apesar da decisão do tribunal de arbitragem, de cumprimento obrigatório, Textor tem buscado vias para manter sua influência. De acordo com a imprensa, o americano impulsionava um empréstimo à equipe gerido por firmas de investimento. Uma eventual recompra também havia sido sugerida nos últimos meses, embora as ações do clube estejam congeladas desde o ano passado pela Justiça brasileira.

A decisão desta segunda-feira declarou ilegal a designação do sucessor temporário de Textor no Botafogo, Durcésio Andrade Mello. O Botafogo não se pronunciou.

Presidente do clube entre 2021 e 2024 sob a gestão de Textor, Mello foi nomeado diretor interino da SAF após a decisão original do tribunal de arbitragem de afastar o americano, tomada em 23 de abril. Ele havia convocado para quinta-feira uma assembleia de sócios, com a possibilidade de ser revalidado. A Eagle Bidco, em princípio, não teria direito a voto, mas a situação muda com a nova decisão da corte de arbitragem.

Textor comprou o Botafogo em 2022 e o levou, com uma injeção milionária de fundos, a conquistar uma dobradinha histórica em 2024: os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

No entanto, o colapso da Eagle Football Holdings Bidco — multinacional com a qual controlava o Botafogo, o Olympique de Lyon e o Molenbeek — mudou o cenário em meio a questionamentos sobre sua gestão. Textor foi destituído como diretor da Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra.

Um anúncio de venda dos três clubes nos quais o grupo mantém maioria acionária (Botafogo, Lyon e Molenbeek) foi publicado recentemente na imprensa inglesa.

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*Por AFP