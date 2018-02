Santista, Dodô é apresentado pelo Peixe: “Dia especial”

Dodô foi apresentado como reforço do Santos nesta sexta-feira, na Vila Belmiro. De acordo com o presidente José Carlos Peres, o lateral-esquerdo é santista de coração e realiza um sonho.

“Hoje é um dia especial. Apresentamos o novo lateral-esquerdo do Santos. Vem para integrar o elenco, com DNA santista, de garoto torce para o Santos. Ele realiza um sonho e nós também realizamos de tê-lo conosco. Vem da Sampdoria, com passagem pela Inter, e foi um esforço para trazê-lo. Esperamos que tenha um grande desempenho. Força de vontade não falta, habilidade também não. Tenho certeza que vai haver um casamento Santos e Dodô”, disse o presidente.

“Estou muito feliz. Como o presidente falou, espero que seja uma história bonita que começa no Santos. Para mim e todo o elenco nesta temporada. O que me seduziu foi a história. Santos é um dos maiores times da América e do mundo. Ter essa oportunidade é muito bom. Logo quando surgiu a oportunidade, eu quis vir”, explicou Dodô.

Dodô foi para a Europa com 19 anos e boa parte do torcedor brasileiro não o conhece. O lateral, porém, não dá spoiler sobre suas características.

“Minha carreira tem a maior parte fora do Brasil. Não gosto de falar de mim, torcedor vai me conhecer. Como diz a garotada geek e eu sou mais um: não vou dar um spoiler, todos terão que acompanhar a temporada”, concluiu.

Dodô chega emprestado pela Sampdoria-ITA até o dia 31 de dezembro, com valor de compra fixado em R$ 6 milhões. Ele ganhará pouco mais de R$ 100 mil por mês.