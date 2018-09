Gabigol reclama de pênalti não marcado: “Fomos prejudicados”

Gabigol reclamou acintosamente de um pênalti de Geromel em Rodrygo não marcado no empate em 0 a 0 entre Santos e Grêmio na noite desta quinta-feira, no Pacaembu.

Ao tentar girar, Rodrygo é tocado pelo joelho do zagueiro gremista. O técnico Cuca esbravejou e disse que “é sempre assim” com o Peixe.

“Foi pênalti, foi claro o lance. Lance é muito rápido, viram na TV e falaram. Fomos prejudicados. Poderíamos ter a chance de fazer 1 a 0 e ganhar o jogo”, disse Gabigol, ao Premiere.

Com o ponto conquistado, o alvinegro continuou na 10ª colocação, agora com 28 pontos. O Tricolor perdeu uma posição e foi para quinto, com 41.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Paraná no próximo domingo, às 19h, no Durival de Britto. O Grêmio visitará o Internacional para o clássico no mesmo dia, só que às 16h, no Beira-Rio.