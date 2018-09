Santos e Grêmio empatam em jogo ruim no Pacaembu

Santos e Grêmio empataram por 0 a 0 em jogo ruim na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o ponto conquistado, o Peixe continuou na 10ª colocação, agora com 28 pontos. O Tricolor perdeu uma posição e foi para quinto, com 41.

O alvinegro reclamou com razão de um pênalti de Pedro Geromel não marcado em cima de Rodrygo, aos 32 minutos do segundo tempo. O técnico Cuca e os jogadores reclamaram acintosamente após o toque do zagueiro com o joelho no atacante.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Paraná no próximo domingo, às 19h, no Durival de Britto. O Grêmio visitará o Internacional para o clássico no mesmo dia, só que às 16h, no Beira-Rio.

O JOGO

O primeiro tempo no Pacaembu foi morno. O Santos não conseguiu fazer valer o fator campo e viu o Grêmio, com apenas quatro titulares, ser mais perigoso, principalmente pelo lado esquerdo do ataque, com Alisson.

O Peixe não teve criação no meio-campo sem Carlos Sánchez, convocado pela seleção uruguaia para amistoso contra o México – Jean Mota, o substituto, foi o pior da etapa inicial e acabou substituído no intervalo.

A melhor chance (e praticamente a única nos 45 minutos) foi do Tricolor, em cabeceio de Bressan após cobrança de escanteio aos 44′. O goleiro Vanderlei salvou com a ponta dos dedos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

E NADA MUDOU…

A tônica para o segundo tempo foi a mesma. O Santos seguiu sem criatividade, mesmo com Daniel Guedes na vaga de Jean Mota e Victor Ferraz no meio. O Grêmio, satisfeito com o empate, se defendeu bem à espera de erros para contra-atacar.

O jogo só foi esquentar aos 32 minutos, quando Geromel tentou a bola, mas acertou Rodrygo com o joelho na área. A arbitragem não assinalou o pênalti claro e revoltou os santistas. Cuca se desesperou na área técnica e gritou: “Sempre a mesma coisa”.

Os minutos finais foram de muita correria, mas sem uma chance clara sequer. Aos 47, o Santos bateu falta rápida e Derlis González chutou de fora da área para Marcelo Grohe espalmar para escanteio. Na cobrança, nada ocorreu. O Grêmio desperdiçou contra-ataque em que Vanderlei precisou sair da área para marcar.

Um 0 a 0 insosso no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 GRÊMIO

Local: Pacaembu, em São Paulo

Data: 6 de setembro de 2018 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Público e renda: 16.083/R$ 335.134,00

Cartões amarelos: SANTOS: Alison e Daniel Guedes. GRÊMIO: Marcelo Grohe.

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Bryan Ruiz), Diego Pituca e Jean Mota (Daniel Guedes); Eduardo Sasha (Derlis González), Rodrygo e Gabigol

Técnico: Cuca

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Gomes, Bressan, Geromel e Marcelo Oliveira; Matheus, Cícero e Thaciano; Ramiro, Alisson e André (Pepê)

Técnico: Renato Portaluppi