Santos tem semana com decisão pela Sul-Americana e última chance de sair do Z4 antes da Copa

O Santos terá uma semana decisiva pensando no rumo para a sequência da temporada. Após perder de virada do Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe busca uma reação para tentar permanecer vivo na Copa Sul-Americana e sair do Z4 do Brasileirão.

A equipe comandada por Cuca volta a campo na terça-feira para enfrentar o Deportivo Cuenca, do Equador, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O duelo tem clima de decisão para o Peixe, que se encontra em uma situação delicada no Grupo D e precisa de uma vitória, resultado que ainda não conquistou no torneio, para sonhar com a classificação para a fase de playoffs da competição.

No momento, a equipe santista é a lanterna da chave, com apenas quatro pontos conquistados. São quatro empates e uma derrota. Com isso, o time alvinegro não tem mais chances de terminar na liderança do grupo e avançar diretamente às oitavas de final.

De acordo com a atual classificação o San Lorenzo vai avançando, com sete pontos conquistados, seguido pelo Deportivo Cuenca, com seis. Por fim, antes do Santos está o Deportivo Recoleta-PAR, com cinco pontos.

Peixe tenta fugir do Z4 no Brasileiro

O Santos entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após sofrer a virada do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Com isso, o Peixe chegou ao terceiro jogo sem vencer na temporada e caiu para o 17° lugar, com 18 pontos. Na próxima rodada, no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, a equipe tenta reagir.

No sábado, o Santos recebe o Vitória, na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h (de Brasília).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp