Gabigol defende permanência de Jair no Santos: “Espelho para todos”

Gabigol defendeu a permanência de Jair Ventura em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O técnico do Santos está ameaçado e pode ser demitido em caso de derrota para o Fluminense nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sempre jogamos por ele, por nós, pela torcida… É um jogo muito importante. Jair é um cara que não sou muito bom para falar… É um espelho para todos, trabalho está sendo muito bem feito. Críticas vem com as derrotas, acontece, mas torcemos para que fique. É um cara que tem sido espetacular.”, disse Gabriel.

O presidente José Carlos Peres levantou a possibilidade de demitir Jair pela primeira vez na noite desta segunda-feira. Antes, os discursos eram de apoio e de culpa para a diretoria pela ausência de reforços. O Comitê de Gestão demonstrou sua insatisfação com o trabalho do treinador em reunião na Vila Belmiro.

A diretoria prega trabalhos longos, mas sabe que boa parte da torcida está insatisfeita. O Peixe ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. No total, Jair Ventura tem 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas na temporada. O contrato do treinador vai até o fim do ano.

Com a possibilidade de troca no comando, o Santos já avalia alternativas. Abel Braga, em crise no Fluminense, e Zé Ricardo, que pediu para sair do Vasco, são opções. Eles estiveram à frente de Jair na escolha em janeiro, mas recusaram as propostas.