Muller minimiza polêmica entre Neymar e Robinho Jr. no Santos e critica repercussão

Tetracampeão e comentarista da TV Gazeta, Muller minimizou a polêmica envolvendo Neymar e Robinho Jr., que repercutiu nos últimos dias, durante sua participação no programa Gazeta Esportiva, nesta terça-feira. O ex-jogador criticou a proporção que a situação tomou e classificou o caso como "normal" entre os boleiros.

"Isso no futebol é bem normal. Já vi várias brigas no vestiário, no campo... os jogadores saírem na mão mesmo e depois se resolviam no vestiário, na concentração. Essa repercussão que tomou, fico surpreso. Para um ex-jogador, é normal. Uma briga de campo, um tapa", disse.

"Se acerta ali mesmo, normal. Agora, o Neymar ter que se desculpar publicamente. Ele vai se desculpar publicamente, sendo que o problema foi no privado? Não vejo esse dragão todo para dar uma repercussão internacional. Não, absolutamente. Brigas de boleiro dentro de campo, concentração e vestiário são normais ao longo do tempo", completou.

Ídolo do São Paulo, Muller também teve passagens pelos rivais Corinthians, Santos e Palmeiras, além do Cruzeiro. Campeão em 1994, também disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990 pela Seleção Brasileira.

O que aconteceu?

O desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. começou no último domingo, durante um treino entre os jogadores que não entraram em campo no clássico contra o Palmeiras. Na atividade, Neymar teria sido driblado pelo jovem atacante e, na sequência, reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro.

Inicialmente, o caso parecia resolvido ainda no domingo, após um pedido de desculpas de Neymar. Antes do ocorrido, o camisa 10 mantinha uma relação próxima com Robinho Jr., sendo tratado como uma espécie de "padrinho" do jovem.

Diante da repercussão, o Santos anunciou a abertura de investigação interna, na última segunda-feira. O estafe de Robinho Jr. ainda enviou ao Santos uma notificação extrajudicial, acusando Neymar de agressão após o episódio. O jovem atacante fez três acusações contra o camisa 10 e solicitou quatro medidas, sendo que, em uma delas, exigiu a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atenda aos demais pedidos.

"Para mim, o Santos não deveria ter emitido nota nenhuma, para começo de conversa. Nem o staff do Robinho ameaçando rescindir contrato. Não estou sabendo disso. Porém, se a família e o staff do Robinho ameaçaram rescindir, estão indo mal demais, na contramão do raciocínio do boleiro", finalizou.

Situação do Santos

Apesar do desentendimento, Neymar e Robinho Jr. estão à disposição de Cuca para o jogo entre Santos e Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. Preservado do jogo contra o Palmeiras, o camisa 10 deve voltar a ser titular, enquanto o garoto começa no banco de reservas.