Atuações do Santos: veja quem foi bem e quem foi mal no empate contra o Recoleta

O Santos sofreu o empate em 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta na noite da última terça-feira, no Paraguai, em duelo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Nomes como Neymar, Rollheiser e Gabriel Bontempo foram destaques positivos, enquanto outros, como Escobar, Gabigol, Igor Vinícius e João Ananias deixaram a desejar.

Com a lista final para a Copa do Mundo cada vez mais próxima, Neymar foi importante para o Santos, apesar de ter perdido grande chance no segundo tempo. O camisa 10 esteve muito ativo no jogo, voltando para pegar a bola, iniciando jogadas e criando lances de perigo para o Peixe com passes de primeira. Foi extremamente participativo, pisando na área e brilhando ao sair com o gol que abriu o placar.

Rollheiser foi outro que fez uma grande partida. O argentino se associou com Neymar a todo momento, com toques curtos e rápidos, no melhor estilo 'toco e me voy'. Se movimentou muito no campo de ataque, se apresentando a todo momento para o jogo e encontrando passes importantes para dentro da área. Quebrou as linhas de marcação e dividiu a responsabilidade criativa com o camisa 10, dando inclusive a assistência para o astro marcar. Grande partida.

Bontempo também foi um dos principais nomes do Santos no Paraguai. Assim como Rollheiser, participou muito do jogo, principalmente caindo pelo lado direito e criando oportunidades nas aproximações com Neymar e o argentino. Também mostrou muita intensidade e brigou pela bola sempre que pôde.

Escobar, por outro lado, foi um dos piores em campo. O lateral esquerdo foi bastante acionado no ataque, mas errou praticamente tudo que tentou no campo ofensivo. Defensivamente, não foi muito exigido.

Gabigol não esteve em sua melhor noite e foi substituído por volta dos 30 minutos da etapa final. O atacante não chamou a responsabilidade e tomou algumas decisões erradas, ficando um pouco mais isolado nas trocas entre Neymar, Rollheiser e Bontempo. Quando acionado, desperdiçou uma grande oportunidade no primeiro tempo ao finalizar para fora de dentro da pequena área após passe de Bontempo.

Igor Vinícius e João Ananias também não foram bem. Ambos faziam um bom jogo: o lateral direito pisou bastante no campo de ataque e não vinha tendo trabalho na defesa, enquanto o zagueiro se mostrou seguro na maioria das jogadas, sobretudo no um contra um. Contudo, ambos falharam no jogo aéreo no gol do Deportivo Recoleta ao não conseguirem cortar o cruzamento, terminando com saldo negativo.

Situação na tabela

O resultado foi não foi o ideal para o Santos, mas com o empate no outro jogo do Grupo D, a equipe ainda pode avançar direto ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continental, somando três pontos e permanecendo na laterna da chave.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)