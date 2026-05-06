Cuca critica atitude de Gabigol em empate do Santos e promete: "Vai ser cobrado"

O técnico Cuca criticou a atitude de Gabigol após o empate em 1 a 1 do Santos contra o Deportivo Recoleta na última terça-feira, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

O atacante do Peixe foi substituído por volta dos 30 minutos do segundo tempo e não teria voltado ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida com os companheiros. Cuca, então, disse que irá cobrar o camisa 9.

"Quando ao Gabriel não ficar no banco, você viu bem. Vou perguntar para ele porque não ficou no banco, deve ter um motivo. Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco com os companheiros, e vai ser cobrado por isso", enfatizou Cuca.

Gabigol acabou passando em branco na partida contra o Recoleta. O camisa 9 iniciou como titular, mas desperdiçou uma grande chance na pequena área ainda no primeiro tempo ao errar a finalização após passe de Bontempo.

De acordo com dados do Sofascore, o camisa 9 saiu de campo com 20 ações com a bola, três finalizações, 73% dos passes certos e uma grande oportunidade desperdiçada. Ele foi substituído para dar lugar a Thaciano, que precisou deixar o campo antes do final da partida após sentir dores.

"O Thaciano estava liberado, treinou normalmente, veio, mas infelizmente ele sentiu", lamentou Cuca. O atacante havia acabado de se recuperar de um edema na coxa esquerda.

Cuca vê "dia mais triste" no Santos

Cuca também fez uma análise do jogo do Santos com o Deportivo Recoleta. O treinador deixou o gramado extremamente frustrado com o resultado, uma vez que o Peixe criou para golear, mas levou o empate a menos de cinco minutos para o apito final. Ele ainda admitiu preocupação com a ineficiência do time e deu razão aos protestos da torcida.

"Frustrante, mais uma vez, termos que vir explicar e falar as mesmas coisas. 'Ah, jogou bem', mas não basta jogar bem. Temos que ser contundentes, matadores, temos que fazer o segundo gol. Eles não estavam atacando, mas tem uma bola, é um resultado perigoso. E aconteceu essa bola no finalzinho do jogo, uma bola fácil de ser cortada, e acabamos tomando o gol. Não adianta o Cuca falar que foi bem jogado. Não colocamos a bola para dentro. Um jogo de fazer dois, três, quatro a zero e sair com a moral elevada, você sai com a moral baixa, frustrando todo mundo, a torcida que estava assistindo da TV e aquela que estava em peso, coisa mais linda", avaliou.

Final de jogo. O Santos empata em 1 a 1 com o Recoleta pela 4ª rodada da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/b26DWaw1lE — Santos FC (@SantosFC) May 6, 2026

"Muito triste, mas temos que levantar a cabeça, porque domingo tem mais. E me preocupa muito, porque as partidas estão passando, estamos jogando bem, mas não é mais hora de dar desculpas, temos que ganhar jogos, fazer gols. Até onde vai a paciência do torcedor? Nós não sabemos, e eles têm razão. Temos que converter um pouco das oportunidades que tivemos em gols, porque são muitas e muito claras. As escolhas do último passe não têm sido ideal, e isso tem pesado muito no resultado final", acrescentou.

O resultado foi não foi o ideal para o Santos, mas com o empate no outro jogo do Grupo D, a equipe ainda pode avançar direto ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continental, somando três pontos e permanecendo na laterna da chave.

"Temos duas partidas em casa, temos que vencer ambas, acho que ainda classificamos em segundo. Mas não podemos estar contentes, de jeito nenhum. É um dos meus dias mais tristes aqui. Temos que bater na tecla de volta. Já não quero mais falar que jogou bem, já não é mais suficiente. Temos que ser objetivos, contundentes, matar o jogo. É o que temos que fazer", concluiu.

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)