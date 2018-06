Santos tem Abel e Zé Ricardo como opções para possível saída de Jair

Jair Ventura corre risco no Santos. O técnico pode ser demitido se perder para o Fluminense, quarta-feira, às 19h (de Brasília (no Maracanã). E o Peixe já tem opções em mente para o caso da troca no comando: Abel Braga, em crise no Fluminense, e Zé Ricardo, sem clube após pedir para sair do Vasco.

Abel e Zé Ricardo eram as primeiras opções do alvinegro em janeiro. Com o não da dupla como resposta, Jair aceitou deixar o Botafogo e assinou contrato até o fim de 2018. Agora, o comitê de gestão já conversa sobre as alternativas para o cargo.

Na noite desta segunda-feira, após reunião do Comitê Gestão, o presidente José Carlos Peres levantou pela primeira vez a possibilidade de demitir Jair. O mandatário falou em um balanço geral depois da partida contra o Fluminense, a última antes do recesso para a Copa do Mundo na Rússia.

“Temos um jogo contra o Fluminense, não vamos esquecer da classificação na Libertadores e Copa do Brasil, mas não está bem no Brasileiro. Depois desse jogo, vamos nos reunir e fazer um balanço, uma conversa franca para entender. Estar a um ponto da zona de rebaixamento não é confortável. Eu também não estou garantido, temos que ver o que ele precisa. O conjunto que vai decidir o que vai acontecer daqui para frente”.

O Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. No total, Jair Ventura tem 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas na temporada.