Faz falta? Mesmo sem agradar, Santos segue invicto após saída de Thiago Maia

No último dia 15 de julho, o Santos anunciou a venda de Thiago Maia para o Lille, da França, por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões). Na ocasião, a torcida do Peixe viu a saída do volante como um desastre, acreditando que o clube iria sofrer no restante da temporada, pois o técnico Levir Culpi não encontraria um substituto na posição. Os números, porém, mostram que o jovem de 20 anos não faz tanta falta assim.

Afinal, o Santos não perdeu desde a saída de Thiago Maia. O último revés do alvinegro na temporada foi para o Flamengo, pela Copa do Brasil, em 28 de junho, ainda com o ex-camisa 29 em campo.

Depois disso, o Peixe engatou uma sequência de 15 jogos sem derrota, sendo apenas quatro com Maia jogando (contra Atlético-GO, Atlético-PR, São Paulo e Atlético-MG).

Apesar da sequência invicta, o Santos segue sem encantar a torcida e o técnico Levir Culpi ainda não encontrou um substituto ideal para o ex-volante. Desde julho, Alison, Vecchio, Leandro Donizete, Yuri e Léo Cittadini já foram testados na posição.

No momento, Alison é quem vem recebendo mais oportunidades na vaga de Maia. O volante vem atuando como titular ao lado de Renato e Lucas Lima no meio.