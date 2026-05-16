Com retorno e baixas, Santos divulga relacionados para o jogo contra o Coritiba

O Santos divulgou, neste sábado, a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba, marcada para às 11h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Novidades e desfalques

A lista conta com o retorno de Luan Peres. O zagueiro está recuperado de uma fratura na mão esquerda. Ele ficou fora das partidas contra Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão, e Coritiba, pela Copa do Brasil.

João Schmidt e Gabriel Menino, por outro lado, são desfalques para o Peixe. Os dois jogadores estão com lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Thaciano é outro que segue fora. O meia-atacante também tem uma lesão muscular na coxa direita.

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e Rodrigo Falcão.

Defensores: Adonis Frías, Mayke, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Escobar, Luan Peres e João Ananias

Meio-campistas: Neymar, Christian Oliva, Willian Arão, Samuel Pierri, Rollheiser, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique e Miguelito.

Atacantes: Gabigol, Rony, Barreal, Robinho Jr, Moisés e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Igor Vinícius, Escobar, Oliva, Arão, Rollheiser, Neymar, Gabriel Bontempo e Barreal.

Detalhes da partida

SANTOS x CORITIBA

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

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