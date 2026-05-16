Santos vence Fortaleza de virada e fica a cinco pontos do líder do Brasileiro sub-20

Neste sábado, o Santos venceu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, pela 12ª rodada do Brasileirão sub-20, em partida disputada no CT Ribamar Bezerra. Mateus Xavier e Vinicius Fabri marcaram para o Peixe, enquanto Peterson fez para o time da casa.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos assume a terceira posição da tabela, com 23 pontos, cinco atrás de Vasco e Palmeiras, que é o líder. Já o Fortaleza segue no meio da tabela, com 13 pontos, no 13° lugar.
📋 Resumo do jogo
🏟️ Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanau (CE)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
⚽ Peterson, aos 13' do 1°T (Fortaleza)
⚽ Mateus Xavier, aos 11' do 2°T (Santos)
⚽ Vinicius Fabri, aos 14' do 1°T (Santos)
Próximos jogos
🔵🔴Fortaleza
⚔️ Jogo: Bahia x Fortaleza
🏆 Competição: Brasileirão sub-20 - 13ª rodada
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: CT Evaristo de Macedo, Camacari (BA)
⚪⚫Santos
⚔️ Jogo: Flamengo x Santos
🏆 Competição: Brasileirão sub-20 - 13ª rodada
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
