Santos pode embalar três vitórias consecutivas pela primeira vez desde 2025

Na manhã deste domingo, o Santos entra em campo mais uma vez diante do Coritiba, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe atuará como mandante na Neo Química Arena, na capital paulista, em busca de emendar uma sequência de três vitórias consecutivas pela primeira vez desde a última temporada.
Peixão classificou, domingo tem Mar Branco na Capital e a nação santista tá como?! 🕺⚪️⚫️ pic.twitter.com/VNApbFFdzu
— Santos FC (@SantosFC) May 15, 2026
O Santos venceu no último domingo o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e contou com um gol de Neymar para abrir o placar do confronto. Em seguida, na quarta, visitou o Coritiba pela volta da quinta fase da Copa do Brasil e superou o Coxa novamente por um placar de 2 a 0.
Caso volte a vencer o Coritiba, o Santos chegará à marca de três triunfos seguidos pela primeira vez desde dezembro de 2025. Na ocasião, o Peixe teve uma crescente na reta final da temporada e venceu seus últimos três compromissos do ano.
Comandados por Vojvoda na época, o clube venceu Sport, Juventude e Cruzeiro, resultados que também ajudaram na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste recorte, Neymar marcou quatro gols e deu uma assistência.
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Prova final
A partida diante do Coritiba não é só importante para o Santos se afirmar na temporada, como também será uma "prova final" para Neymar visando a Copa do Mundo. O jogo na Neo Química Arena antecede a convocação do técnico Carlo Ancelotti, marcada para as 16h (de Brasília) desta segunda-feira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Próximo jogo
- Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)