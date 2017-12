Falta de dinheiro atrapalha e Santos só deve intensificar negociações em 2018

O Santos deve passar o Réveillon sem anunciar qualquer contratação de impacto. Sem dinheiro em caixa, o Peixe está devendo até o 13º salário dos funcionários. Eleito novo presidente do clube no início de dezembro, José Carlos Peres só deve intensificar as negociações a partir do dia 2 de janeiro, quando assumirá o alvinegro oficialmente.

Porém, a prioridade da nova diretoria será a quitação das dívidas. Os santistas irão recorrer a um empréstimo bancário de cerca de R$ 45 milhões para pagar débitos a curto prazo. Por conta dos problemas financeiros, até mesmo o anúncio de Jair Ventura só deverá acontecer na próxima semana.

O técnico está acertado com o Santos desde a última sexta-feira. Só que o clube não tem dinheiro para pagar o R$ 800 mil de multa rescisória ao Botafogo no momento. O Peixe chegou a oferecer alguns atletas por empréstimo, porém, a diretoria do Fogão quer o valor integral para liberar o comandante.

Além do novo treinador, o Peixe está apalavrado com Gabigol. O atacante era o ‘presente de Natal’ que Peres pretendia anunciar aos torcedores. Mas os problemas financeiros deixados pela atual gestão acabaram atrapalhando o negócio.

A Inter de Milão, detentora dos diretos do atacante, pretende receber 600 mil euros (R$ 2,3 milhões) pelo empréstimo. Gabriel, por sua vez, quer voltar ao Santos e vem tentando convencer os nerazzurri a diminuírem a pedida.

A ideia é anunciar o retorno do Menino da Vila na próxima semana. A contratação seria por empréstimo de um ano, com o alvinegro pagando apenas R$ 300 mil dos salários. A Inter arcaria com o restante (cerca de R$ 900 mil).