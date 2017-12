José Carlos Peres desbanca Modesto e é o novo presidente do Santos

O Santos tem um novo presidente. Após uma votação recheada de polêmicas, o empresário José Carlos Peres, que representa a chapa ‘Somos Todos Santos, conquistou 1.851 votos, desbancando o atual mandatário Modesto Roma Júnior, do grupo ‘Santos Gigante’, que recebeu 1.661, ficando empatado com Andres Rueda, da ‘Santástica União’.

Ao lado do seu vice Orlando Rollo, Peres comandará o Peixe até dezembro de 2020. Nabil Khaznadar, da ‘O Santos Que Queremos’, repetiu o pleito de 2014, terminando em último, com 495 votos.

“Vamos unir o Santos num só, com amor. Esse é o Santos que queremos. Somente juntos nós vamos vencer”, comemorou José Carlos Peres no ginásio da Vila Belmiro após a vitória nas urnas.

Eleição marcada por confusões

O pleito santista foi marcado por atrasos e confusões. De manhã, um grupo com dez asiáticos foi ‘expulso’ por opositores na votação em São Paulo. Já no ginásio da Vila Belmiro, os problemas giraram em torno das urnas 9 e 10, onde estavam os mais de 2.000 sócios, possivelmente “fantasmas”, que aderiram ao clube no período limite para participar do pleito.

Após registrar seu voto, por volta das 11h30, o atual mandatário Modesto Roma teve um desentendimento com Orlando Rollo, novo vice-presidente do Peixe. No decorrer da eleição, várias pessoas, incluindo as jogadoras do futebol feminino Maurine e Sole Jaimes, chegaram a ser ‘barradas’ na urna 10 e só conseguiram votar após muita discussão.

Por conta da demora na última urna, centenas de sócios ficaram por mais de quatro horas na fila. Quando o relógio marcou 18h, os portões da Vila foram fechados, deixando vários associados de fora. Irritados, eles tentaram invadir o estádio e gás de pimenta chegou ser a jogado nos santistas durante o tumulto.

Depois, a urna 10 acabou travando o início da apuração. Sob muitos protestos, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Fernando Bonavides, optou por colocar ‘fiscais’ ao lado dos mesários e só continuar a votação após todas as outras nove urnas serem lacradas. Com todos os problemas, o pleito começou às 10h e só teve seu resultado confirmado perto de meia noite.