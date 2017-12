Santos avança em negociação com Gabigol, que deve ser ‘presente de Natal’

O Santos está próximo de repatriar Gabigol por empréstimo de um ano. Mesmo estando na mira de Flamengo e São Paulo, o atacante tem vontade de retornar ao Peixe e já fez um acordo verbal com o presidente José Carlos Peres.

Amigo pessoal de Gabriel, o novo mandatário santista, eleito no início de dezembro, vem negociando diretamente com o jovem de 21 anos. A ideia de Peres é fechar com o atacante até o fim de semana e anunciá-lo como um ‘presente de Natal’ aos santistas. O empresário Wagner Ribeiro, representante do jogador, não está intermediando o acordo.

Inicialmente, o principal entrave seria o posicionamento da Inter de Milão, detentora dos diretos do jogador. Os italianos queriam receber 600 mil euros (R$ 2,3 milhões) pelo empréstimo e aceitariam bancar no máximo a metade do salário de Gabriel (R$ 500 mil).

Porém, o Santos afirmou que só poderia pagar R$ 300 mil mensais. Desde então, o atacante vem tentando convencer a diretoria nerazzurri a liberá-lo ao Peixe pela quantia. Sabendo que precisa recuperar o alto investimento (cerca de R$ 100 milhões) e vendo a vontade de Gabriel em retornar ao alvinegro, a Inter já começou a mudar de ideia e o empréstimo está perto de ser fechado.

Empolgada com o negócio, a cúpula santista até ‘separou’ a camisa 10 para o atacante assumir em 2018. O número está vago desde a saída de Lucas Lima para o Palmeiras. Gabigol, por sua vez, está viajando com sua família para o Brasil e espera definir seu futuro nos próximos dias.